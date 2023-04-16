مياه المنوفية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لـ عيد الفطر المبارك

أعلن المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية ؛ عن رفع حالة الطوارئ إستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة كما أمر سيادته برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وقال إنه من الضرورى العمل على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتي يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التى نواجهها في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وتتلقي الشركة إستقبال شكوى عملائها الكرام علي رقم الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى وكذلك أرقام مباشر 0482175428 - 0482175042 بالإضافة إلى رقم الواتس اب 01220906668 وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.