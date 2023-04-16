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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رسالة محبة واخاء.. المصريين الأحرار يهنئ قادة الكنائس بعيد القيامة المجيد

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين داخل مصر وخارجها والعالم ، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

كما وجه الحزب تهنئة خاصة إلى قيادات الكنائس حيث بعث برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس اندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك.

كما هنأ المطران سامى فوزى رئيس الكنيسة الأسقفية، والبابا ثيؤدورس الثاني بابا الروم الأرثوذكس، والمطران كريكوراغوسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك، و الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية، والكنيسة السريانية القبطية وغالبية رؤساء الطوائف والكنائس المسيحية في مصر والعالم.

كان الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ترأس  وفدا للمشاركة في احتفالات الكنيسة الإنجيلية، وضم الوفد الدكتورة هبة واصل الأمين العام، واسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، ريمون ناجى عضو المكتب السياسي.

 كما حضر الحزب بدعوة من قداسة البابا احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وضم الوفد رئيس الحزب الدكتور عصام خليل و الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ونواب رئيس الحزب عاطف لمعي والمستشار اسلام الغزولي، من المكتب السياسي الدكتور عماد البناني واللواء نبيل السيد، و الإعلامي ريمون ناجى، و ايريني عبد الملاك.

وأناب الحزب عدد من الوفود الرسمية لحضور الاحتفال بكافة الكنائس الرئيسية والمحافظات.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار إن الأعياد المباركة تتواكب مع روح شهر رمضان المعظم وأعياد الربيع لتكون رسالة جليلة تحمل نموذجاً حى للمحبة والآخاء وتضافر قوى المصريين أمام كافة الصعاب، داعيًن أن تكون سبب بركة وخير للبلاد ويديم الله علينا ويحفظ القيادة السياسية الرشيدة، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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