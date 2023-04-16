هل يسعى الزمالك لحرمان الأهلي من جماهيره بعد الهجوم على "شيكابالا"؟..تفاصيل

أذاعت فضائية العربية، تقريرا تناول تحذير قوي وجهته رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلى جماهير الأهلي والإسماعيلي والإتحاد السكندري، من توجيه السباب خلال المباريات، وهددت بمنعهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

التهديد يمنع الجماهير من الحضور، واعتبره بعض رواد المنصات الإجتماعية موجها ضد الأهلي، بعد ظهور فيديو لجماهيره خلال مباراة فاركو، وهم يسبون لاعب الزمالك محمود شيكابالا، حتى أن بعض الرواد ذهبوا إلى أن الزمالك يستهدف حرمان الأهلي من جماهيره ليفقده عنصرا مهما، خلال مباريات الفريق.

خبير اللوائح طلال عبد اللطيف كشف إمكانية منع جماهير الأهلي من حضور المباريات.

جمهور الإتحاد السكندري

رابطة الأندية غرمت الأهلي والإسماعيلي والإتحاد 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيرها ومنع 3 آلاف مشجع أهلاوي و2012 من جمهور الإسماعيلي و874 من جمهور الإتحاد السكندري من حضور مباراتين بسبب تلك الوقائع.