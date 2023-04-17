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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 : تأتيك ثروة

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، ومن أبرز صفاته أن لديه حس فني، رومانسي بشكل كبير، غيور لدرجة الشك، يحب التجمعات وخاصة الاصدقاء.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 : دعم مالي

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برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023 : مصدر دخل إضافي

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

تحدث بصراحة مع الحبيب لحل جميع المشكلات، قد يحدث حب جديد هذا الأسبوع، مهارات الاتصال الخاصة بك ستعمل في المكتب، بينما سيأتي المزيد من الثروة ضع سقفًا للنفقات أيضًا.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني

يجب أن يكون تركيزك الأساسي هو وظيفتك، يجب ألا يكون هناك أي انحرافات لأن ثرثرة المكتب ستؤثر على الإنتاجية، تأكد من تسليم كما هو متوقع.

‏توقعات برج الحوت صحيا 

قد يعاني بعض الأطفال من كدمات أثناء اللعب في المدرسة أو في المنزل، يجب ألا يركب مواليد الحوت السكوتر في الليل ويجب أن يتوخوا الحذر أثناء ركوب الحافلة أو القطار.

توقعات برج الحوت عاطفيا

لا تدخل في مجادلات هذا الأسبوع لأن توقعات برج الحب ليست جيدة، حتى الاشتباكات البسيطة قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة، تحتاج إلى التحدث بشكل متبادل وحل المشاكل.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد يحتاج الأخ أو الصديق إلى مساعدة مالية، يمكنك إقراض المال ولكن تأكد من سداده، هذا الأسبوع مفيد أيضًا للتبرعات الخيرية وقد تفكر فيه بجدية. 

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