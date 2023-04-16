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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هخسر احترامي لنفسي لو اتكلمت.. ميدو يرفض الإجابة على سؤال العرافة

أحمد حسام ميدو، نجم
أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني والزمالك الأسبق

أكد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رفضه لأي عمولات خلال صفقات اللاعبين، قائلا"يبقى انا مبحترمش نفسي لو قبلت فلوس من واحد عشان اتعشى معاه".


ورفض ميدو خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور وقناة النهار، الإجابة على سؤال "سرك مش في بير"، قائلا :" لو اتكلمت في الموضوع ده، هسىء لناس كتير وهخسر احترامي لنفسي".

 

لم أخشَ الفشل أبدا

وتابع  نجم المنتخب الوطني والزمالك الأسبق، أن "احترامي للناس أهم بكتير من السبق الصحفي، وبالنسبة لتدريب الزمالك، فقد رفضته مؤخرا، لأني لست الرجل المناسب في هذه الفترة، ولم أخشَ الفشل أبدا"


 

احمد حسام ميدو المنتخب الوطني نادي الزمالك عمولات صفقات اللاعبين

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