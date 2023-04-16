هخسر احترامي لنفسي لو اتكلمت.. ميدو يرفض الإجابة على سؤال العرافة

أكد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رفضه لأي عمولات خلال صفقات اللاعبين، قائلا"يبقى انا مبحترمش نفسي لو قبلت فلوس من واحد عشان اتعشى معاه".



ورفض ميدو خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور وقناة النهار، الإجابة على سؤال "سرك مش في بير"، قائلا :" لو اتكلمت في الموضوع ده، هسىء لناس كتير وهخسر احترامي لنفسي".

لم أخشَ الفشل أبدا

وتابع نجم المنتخب الوطني والزمالك الأسبق، أن "احترامي للناس أهم بكتير من السبق الصحفي، وبالنسبة لتدريب الزمالك، فقد رفضته مؤخرا، لأني لست الرجل المناسب في هذه الفترة، ولم أخشَ الفشل أبدا"



