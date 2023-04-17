توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ 26 من رمضان





تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الأثنين ، السادس والعشرين، من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري، حيث يوجد 3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة، بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:24 دقيقة.



ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك، موعد انطلاق مدفع الإفطار وأداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.



أذان المغرب:



وكان موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، أمس الأحد ، الخامس والعشرين ، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:14 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:18 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:13 مساءا ورفح سيناء 6:12 دقيقة.





كما تقدم مديرية أوقاف شمال سيناء، برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.

كما تنظيم حفل توزيع جوائز مسابقة حفظة القرآن الكريم اليوم الاثنين، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقد نظمت إدارة أوقاف الحسنة محافظة شمال سيناء، حفل ديني لتكريم لحفظة القرآن الكريم ، تحت رعاية المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة ، وإشراف فضيله الدكتور محمد محمد شبانه إمام وخطيب مسجد الرحمان بالحسنة.