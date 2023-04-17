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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ برنامج معسكرات اليوم الواحد - أبنائنا مستقبلنا بالعريش

معسر اليوم الواحد
معسر اليوم الواحد أبناءنا مستقبلنا بالعريش

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  معسكرات اليوم الواحد - أبنائنا مستقبلنا، بمشاركة ٩٠ طليعا وطليعة من مختلف مراكز الشباب بمدينة العريش  ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء،  وهاله عثمان مدير عام البرامج والأنشطة  و اشرف مرسي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات.
 

٩٠ طليعاوطليعة:

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، ان البرنامج  تضمن  ورش عمل ( العاب رياضيه - ترويحيه/ أنشطة ابداعيه وبيئيه / خدمه مجتمعيه ) .، حيث تم تجميع ٩٠ طليع وطليعه بمركز شباب السلام بالعريش ،  بساحة المركز ، وتم عمل تحية العلم وعرض فكرة عن البرنامج وتم تقسيم الطلائع إلي مجموعات.

حيث تم القاء محاضره حول البيئه والتوعية البيئية بصفه عامه وأهمية الاهتمام بالبيئة المحيطة ( تدريب الدكتورة رضوى سامي) بحضور ٣٠ طليع وطليعة .

 

كما تم تنفيذ ورشه حول التنمية البشرية مثل السلوكيات _ مهارات حياتيه _ خدمه مجتمعيه ( تدريب الدكتور وليد فهمي )  لعدد ٣٠ طليع وطليعة اخري.

 

هذا إلى جانب تنفيذ بعض الالعاب الرياضيه والترويحيه والالعاب الصغيره (  تدريب الدكتور محمد سعيد ) بمشاركة ٣٠ طليعوطليعة. 

وفي ختام اليوم تم توزيع بريك جاف للطلائع الحضور.

 

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العريش معسكرات اليوم الواحد مستقبلنا النشء

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