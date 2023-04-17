تنفيذ برنامج معسكرات اليوم الواحد - أبنائنا مستقبلنا بالعريش

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، معسكرات اليوم الواحد - أبنائنا مستقبلنا، بمشاركة ٩٠ طليعا وطليعة من مختلف مراكز الشباب بمدينة العريش ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهاله عثمان مدير عام البرامج والأنشطة و اشرف مرسي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات.



٩٠ طليعاوطليعة:

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، ان البرنامج تضمن ورش عمل ( العاب رياضيه - ترويحيه/ أنشطة ابداعيه وبيئيه / خدمه مجتمعيه ) .، حيث تم تجميع ٩٠ طليع وطليعه بمركز شباب السلام بالعريش ، بساحة المركز ، وتم عمل تحية العلم وعرض فكرة عن البرنامج وتم تقسيم الطلائع إلي مجموعات.

حيث تم القاء محاضره حول البيئه والتوعية البيئية بصفه عامه وأهمية الاهتمام بالبيئة المحيطة ( تدريب الدكتورة رضوى سامي) بحضور ٣٠ طليع وطليعة .

كما تم تنفيذ ورشه حول التنمية البشرية مثل السلوكيات _ مهارات حياتيه _ خدمه مجتمعيه ( تدريب الدكتور وليد فهمي ) لعدد ٣٠ طليع وطليعة اخري.

هذا إلى جانب تنفيذ بعض الالعاب الرياضيه والترويحيه والالعاب الصغيره ( تدريب الدكتور محمد سعيد ) بمشاركة ٣٠ طليعوطليعة.

وفي ختام اليوم تم توزيع بريك جاف للطلائع الحضور.