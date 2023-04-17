المهمة الأولى لـ أوسوريو.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب، المقررة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة المقاولون بقيادة مدربه خوان كارلوس أوسوريو لأول مرة، والذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا.

ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد المقاولون في المركز السادس برصيد 35 نقطة.



ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع حمزة المثلوثي ، محمود الونش ، حسام عبدالمجيد ، حاتم سكر

في الوسط نبيل دونجا ، سيف جعفر ، أحمد سيد زيزو ، مصطفى شلبي

يقود الهجوم ناصر منسي، ابراهيما نداي

وتعد مباراة الزمالك و المقاولون العرب هي الأولى للمدير الفني الجديد للقلعة البيضاء أوسوريو الذي تم التعاقد معه قبل أيام قليلة .