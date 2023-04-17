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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عصام السقا: محمد سامي مخرج يعلم تفاصيل ما يريده المشاهد

عصام السقا
عصام السقا

قال الفنان عصام السقا، إن نجاح الموسم الأول من مسلسل يحيي وكنوز وضعنا في تحدي كبير ومجهود مضاعف في الموسم الحالي.

وأضاف "السقا"، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «دراما رمضان»: "دخولنا تصوير مسلسل جعفر العمدة في وجود ال30 حلقة كاملين أعطى فرصة كبيرة للتحضير والمذاكرة للدور بشكل جيد".

وتابع عصام السقا: "سعيد بالتعاون مع المخرج محمد سامي، والشهادة واضحة على النجاح، وهو مخرج يعرف تفاصيل ما يريده المشاهد في الشارع والوطن العربي بشكل كبير ويهتم بكافة تفاصيل الممثل في العمل الفني".

وأشار إلى ضرورة تحضيره الجيد للأعمال القادمة بعد النجاح الكبير لمسلسل جعفر العمدة، وأن خطواته القادمة ستصبح معقدة جدا، متابعا: "لو الخطوة القادمة مش بنفس التأثير ستنعكس على النجم أمام الجمهور ". 

وأكد على أن مسلسل يحيي وكنوز قام بتبسيط الحضارة المصرية بشكل كبير وتم الاستعانة بجزء كبير من مناهج الصف الرابع الإبتدائي في احداث المسلسل .


أدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك فى الصالون كلا من؛ المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعي، مدير تحرير اليوم السابع، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام  السقا، والمؤلف محمد عدلي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

عصام السقا يحيي وكنوز دراما رمضان المخرج محمد سامي جعفر العمدة

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