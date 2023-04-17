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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يقود الأهلي لـ 11 انتصارا محليا ودوليا بـ التلاتة.. تفاصيل

صدى البلد

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك فاركو محمود متولى ومحمد شريف وعلى معلول.

واستعاد النادي الأهلي بعد الفوز على فاركو صدارة الدوري الممتاز ووصل رصيده الى 50 نقطة.

ويلتقى اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره فريق سموحة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.  

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مارسيل كولر تخصص ثلاثيات
 

قاد السويسرى مارسيل كولر النادي الأهلي إلي تحقيق الفوز خلال الموسم الجاري فى 11 مباراة بثلاثة أهداف محليا وقاريا ودوليا والتي جاءت على النحو التالي :  

الأهلي vs الاتحاد المنستيري التونسي 3-0 
الأهلي vs الاتحاد السكندري 3-0 
الأهلي vs بيراميدز 3-0 
الأهلي vs سموحة 3-0
الأهلي vs الزمالك 3-0 
الأهلي vs أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 
الأهلي vs أسوان 3-0 
الأهلي vs القطن الكاميروني 3-0 
الأهلي vs الهلال السوداني 3-0 
الأهلي vs غزل المحلة 3-0 
الأهلي vs فاركو 3-0

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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وسموحة 

 

الأهلي 50 نقطة من 20 مباراة
فيوتشر 48 نقطة من 23 مباراة
بيراميدز 43 نقطة من 23 مباراة
الزمالك 39 نقطة من 23 مباراة
الاتحاد السكندري 39 نقطة من 24 مباراة
المقاولون العرب 35 نقطة من 25 مباراة
المصري 35 نقطة من 24 مباراة
 

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة

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 سموحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريباته مساء امس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري.
ويواصل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق المشاركة في المران بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.
ويبدأ التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فاركو التي جمعت الفريقين الجمعة ببطولة الدوري الممتاز.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي فى النادي الأهلي أن الضاوي تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم، وسوف يؤدي جلسات علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
كما ينتظم بيرسي تاو لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن التدريبات الأخيرة.

 

الأهلى كولر فاركو الدوري الممتاز محمود متولي سموحة الزمالك

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