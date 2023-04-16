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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حليم: إيقاف التراشق والروح الرياضية شرط أساسي لانضباط الجماهير

شيكابالا
شيكابالا

طالب محمد حليم، المدير الفني لفريق القناة، بإيقاف التراشق بين إدارات الأندية وعودة الروح الرياضية من أجل نبذ التعصب بين جماهير الأندية المحلية. 

وقال محمد حليم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “يجب إيقاف التراشق بين إدارات الأندية فى المسابقات المحلية والقارية”.

وأضاف المدير الفني لفريق القناة: “التراشق بين إدارات الأندية على المستوى المحلي يؤثر بشكل كبير على الجماهير الفرق المحلية ويخلق العديد من الأزمات”.

وتابع: “التراشق بين العديد من الأندية يؤدي إلى استفزاز عناصر المشجعين لكل نادٍ فى المدرجات”.

وأكد محمد حليم أن “الروح الرياضية تسوء بين لاعبي الأندية فى المسابقات المحلية، ما ينعكس على الجماهير فى المدرجات”.

وأوضح أنه “فى حالة كون العلاقة جيدة، يعود ذلك بالإيجاب على المشجعين، وتعتبر مؤشرا إيجابيا على غرار ما حدث فى مباراة اليد بين الأهلي والزمالك، وشاهدنا الروح الرياضية العالية بين لاعبي قطبي الكرة المصرية”.  

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حرمان 3 آلاف مشجع للنادي الأهلي بعد هتافات معادية ضد نجم الزمالك  

قررت رابطة الأندية المحترفة حرمان 3 آلاف مشجع من جماهير النادي الأهلى مباراتين بسبب السباب ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، خلال مباراة المارد الأحمر أمام فاركو.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره فريق فاركو بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول، الجمعة، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الأهلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي في مباراة فاركو الأخيرة. 

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عقوبات على جماهير الإسماعيلي والاتحاد وإيقاف السقا وعبدالباقي جمال 

قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فريق انبي الأخيرة بالدوري.

كما قررت الرابطة منع 2012 مشجعا من جماهير النادي الإسماعيلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

ونفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري، بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وقررت الرابطة أيضا إيقاف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم.

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