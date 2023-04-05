كرر سيناريو كولر.. قصة هبوط نادي ألماني تحت قيادة مدرب الزمالك الجديد

وصل مساء أمس الثلاثاء الألماني هايكو هيرليتش المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، إلى القاهرة، من أجل توقيع عقود توليه مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمى، ثم الإعلان الصفقة بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك عن التعاقد رسميًا مع الألماني هايكو هيرليتش بعد توقيع العقود بين الطرفين.



قصة هبوط نادي الماني تحت قيادة مدربا الأهلي والزمالك

سبق للمدرب الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني المرتقب للزمالك والسوبسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي تولى تدريب نادي بوخوم الألماني فى موسم 2009-2010.

مدربا قطبي الأهلي والزمالك فشلا مع نادي بوخوم الألماني وتسببا في هبوط الفريق الي الدرجة الأدني في موسم واحد.

إدارة نادي بوخوم الألماني قررت إقالة السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي في الموسم الكارثي في دوري البوندسليجا 2009-2010 بعد 6 أسابيع فقط نظرا للاداء والنتائج المخيبة للآمال قبل التعاقد مع هايكو هيرليتش مدرب الزمالك الجديد .

مجلس الإدارة في نادي بوخوم الألماني بعدها تعاقد مع الألماني هايكو هيرليتش مدرب الزمالك الجديد الحائز موخرا مع منتخب ألمانيا للناشئين بالميدالية البرونزية.

لم ينجح هايكو هيرلتش مدرب الزمالك الجديد فى انتشال نادي بوخوم من النتايج السيئة ولم يحقق سوى 4 انتصارات فقط من اجمالي 22 مباراة وبعدها انت اقالته والإدارة أقالته قبل نهاية الموسم الأمر الذى أدى الي هبوط الفريق .

أبرز المعلومات عن مدرب الزمالك المحتمل

ويضع نادي الزمالك اللمسات النهائية على مفاوضاته مع الألماني هيكو هيرليتش لقيادة الفارس الأبيض خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.



الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل عمره 53 عامًا.

الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل اعتزل كرة القدم كلاعب في 2004.



الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل أصيب بالسرطان في المخ عام 2001 وهو فى الملاعب وتم تجاوز المحنة بالعلاج الإشعاعي.



الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل، تعافى من السرطان ومارس لعبة كرة القدم ثم قرر الاعتزال بعدها بعامين.

الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل يتسم بالشخصية القوية.

الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل أول تجربة تدريبية له كانت لفريق بروسيا دورتموند للشباب

الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل قاد منتخب ألمانيا تحت 17 سنة ونجح في حصد الميدالية البرونزية بمونديال الناشئين.

الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل تولى تدريب فريق بايرن ليفركوزن الألماني وأوجسبورج فى الدوري الألماني .

الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل يميل للكرة الهجومية.

الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل لم يتول تدريب أي فريق منذ عامين.