عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد واقعة شيكابالا.. نجم الزمالك يطالب بتغليظ العقوبات ضد الجماهير المشاغبة

شيكابالا
شيكابالا

طالب أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق المسؤولين في اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بتغليظ العقوبات على الجماهير التي تطلق هتافات معادية ضد أى عنصر من عناصر اللعبة.

 

قال أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات خاصة لصدى البلد: أى جماهير تقوم بهتافات معادية لأي عنصر من عناصر اللعبة يتم تغريم النادى مادياً وإيقاف الجماهير لنهاية الموسم مع خصم نقاط من الفريق صاحب الجمهور. 


أضاف أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق: وأى لاعب ومدرب أو عنصر من عناصر اللعبة يقوم بأي عمل يستفز الجمهور يتم خصم مادى وإيقاف حسب الجرم أو شطب.

 

تابع أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق: وأي حد يعترض على الحكم يتم تغريمه وإيقافه أو شطب أو خصم نقاط من الفريق. 
 

إجراء جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

المادة 109 و64.. لوائح السوبر المصري تثير أزمة بحقوق البث

حرمان 3 آلاف مشجع للنادي الأهلي يعد هتافات معادية ضد نجم الزمالك  
 

قررت رابطة الأندية المحترفة حرمان 3 ألاف مشجع من جماهير النادي الأهلى مباراتين بسبب السباب ضد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك خلال مباراة المارد الأحمر أمام فاركو. 


وتغلب النادي الأهلي على نظيره فريق فاركو بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


كما قررت رابطة الاندية المحترفة تغريم النادي الأهلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي في مباراة فاركو الأخيرة. 

كرر سيناريو كولر.. قصة هبوط نادي ألماني تحت قيادة مدرب الزمالك الجديد

تعافى من السرطان.. 10 معلومات عن مدرب الزمالك المحتمل

عقوبات على جماهير الإسماعيلي والاتحاد وإيقاف السقا وعبدالباقي جمال 

 

قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فريق انبي الأخيرة بالدوري.

كما قررت الرابطة منع 2012 مشجع من جماهير النادي الإسماعيلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

ونفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري بتغريمه 20  ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وقررت الرابطة أيضا إيقاف عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبدالباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم .

الزمالك أكرم عبدالمجيد اتحاد الكرة الجماهير رابطة الأندية المحترفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مندوب السودان بالجامعة العربية: قواتنا المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

مش هشتغل مع محمد سامى تاني.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

تذبذب قوي في سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

إجراء جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

سب شيكابالا للمرة العشرين.. لاعب الزمالك السابق يوجه طلبا لإدارة الأهلي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: الأسرة مسؤولية شرعية مشتركة بين الزوج والزوجة

تحمل وقودا مهربا.. إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

رانيا المشاط: الأزمات العالمية المتتالية فاقمت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة

للمرة الثانية.. القضاء الإداري تؤجل نظر الطعون ضد عمومية المهندسين لـ30 أبريل

نفس ثمن موبايل جعفر العمدة.. سيارة شهيرة من بيجو

السيسي ورئيس جنوب السودان يؤكدان استعدادهما للوساطة بين الأطراف السودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت الحصول على نصف ثروته.. ماذا فعل أشرف حكيمي ليدمر حياة طليقته؟

كارثة غذائية .. خلط السمن النباتي بالقشطة يسبب جلطة بالقلب

ظهور نادر لـ شمس البارودي وحسن يوسف في عيد ميلاده.. تفاصيل

أقوى من المضاد الحيوي.. مشروب سحري لعلاج نزلات البرد في يوم

فيديو

وصل 2700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد وضربة قوية للدولار

استمرار ارتفاع الحرارة.. والأرصاد تحذر من برودة الليل

تسريب الحلقة 25 من جعفر العمدة.. شوقي يكشف سر بلال شامة لمحمد رمضان

مش هشتغل مع محمد سامى تاني.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ