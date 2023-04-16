بعد واقعة شيكابالا.. نجم الزمالك يطالب بتغليظ العقوبات ضد الجماهير المشاغبة

طالب أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق المسؤولين في اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بتغليظ العقوبات على الجماهير التي تطلق هتافات معادية ضد أى عنصر من عناصر اللعبة.

قال أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات خاصة لصدى البلد: أى جماهير تقوم بهتافات معادية لأي عنصر من عناصر اللعبة يتم تغريم النادى مادياً وإيقاف الجماهير لنهاية الموسم مع خصم نقاط من الفريق صاحب الجمهور.



أضاف أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق: وأى لاعب ومدرب أو عنصر من عناصر اللعبة يقوم بأي عمل يستفز الجمهور يتم خصم مادى وإيقاف حسب الجرم أو شطب.

تابع أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق: وأي حد يعترض على الحكم يتم تغريمه وإيقافه أو شطب أو خصم نقاط من الفريق.



حرمان 3 آلاف مشجع للنادي الأهلي يعد هتافات معادية ضد نجم الزمالك



قررت رابطة الأندية المحترفة حرمان 3 ألاف مشجع من جماهير النادي الأهلى مباراتين بسبب السباب ضد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك خلال مباراة المارد الأحمر أمام فاركو.



وتغلب النادي الأهلي على نظيره فريق فاركو بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



كما قررت رابطة الاندية المحترفة تغريم النادي الأهلى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي في مباراة فاركو الأخيرة.

عقوبات على جماهير الإسماعيلي والاتحاد وإيقاف السقا وعبدالباقي جمال





قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فريق انبي الأخيرة بالدوري.

كما قررت الرابطة منع 2012 مشجع من جماهير النادي الإسماعيلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

ونفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري بتغريمه 20 ألف جنيه وحرمان 874 من جماهيره من حضور مباراتين.

وقررت الرابطة أيضا إيقاف عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبدالباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم .