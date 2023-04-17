عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

سلطة رنجه
سلطة رنجه

تعد سلطة الرنجة من الأكلات التي يحرص العديد من المصريين على تناولها في شم النسيم، ويمكن تحضير سلطة الرنجة بخطوات بسيطة ومميزة.

وإليك طريقة تحضير سلطة الرنجة بالخطوات

txt

طريقة تحضير البسبوسة بوصفة اقتصادية

txt

مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

مقادير سلطة الرنجة

نصف كيلو رنجة متوسطة الحجم.
2 بصل أحمر مقطع صغير
4 حبات من الفلفل الأخضر والأحمر 
عدد 3 فصوص ثوم مفرومة جيداً.
نصف كوب طحينة 
2 ليمون
3 ملاعق خل أبيض
ملعقة كمون 
نصف ملعقة ملح ناعم 
نصف ملعقة فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة الرنجة

اخلي الرنجة من الشوك ونظيفها جيداً، وقطيعها قطع صغيرة، ونقوم بعصر الليمون عليها بعد التقطيع.

قطي الفلفل وضيفي البصل المقطع إلى الرنجة المخلية، ويترك لمدة عشر دقائق في إناء ويترك ليتجانس الخليط.

ضيفي الطحينة والتوابل والخل على الرنجة ونقوم بالتقليب الجيد حتى تمتزج كل المكونات وتتجانس.

قدمي الرنجة مع الخبز الطازج

الرنجة مقادير سلطة الرنجة سلطة الرنجة طريقة تحضير سلطة الرنجة شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

إعلامي شهير.. تعرف على ضيف برنامج رامز نيفر إند اليوم

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

احترس.. مخاطر غير متوقعة للإسراف في تناول بدائل السكر

طريقة تحضير بسكويت العيد بوصفة اقتصادية

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ الشد العضلي .. تعرف عليه

خست أوي .. حقيقة فقدان مي كساب وزنها الزائد | صور

نشرة المرأة والصحة.. أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير..كيف تكتشفين الكاميرات السرية في غرف قياس الملابس؟

وداد في جعفر العمدة.. 10 صور آثارت ضجة لـ جوري بكر| شاهد

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: لا حرج في عدم الإنصات للقرآن وقت العمل

هل ينذر بـ زلزال مدمر .. ثقب غامض بالمحيط الهادي | فيديو

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

أخبار التكنولوجيا|موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة.. وأفضل تليفونات HTC تغنيك عن iPhone

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات|شاهد

البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان بخير ولا توجد مشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 24 ساعة.. طريقة عمل الترمس الحلو في العيد

هتلاقي الانتريه معدي جنبك.. موضة جديدة بملابس العيد تثير الجدل على الفيسبوك

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

فيديو

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

زلزال بقوة 9 ريختر.. تحذير من هزة أرضية مدمرة.. فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ