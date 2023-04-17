في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

تعد سلطة الرنجة من الأكلات التي يحرص العديد من المصريين على تناولها في شم النسيم، ويمكن تحضير سلطة الرنجة بخطوات بسيطة ومميزة.

وإليك طريقة تحضير سلطة الرنجة بالخطوات

مقادير سلطة الرنجة

نصف كيلو رنجة متوسطة الحجم.

2 بصل أحمر مقطع صغير

4 حبات من الفلفل الأخضر والأحمر

عدد 3 فصوص ثوم مفرومة جيداً.

نصف كوب طحينة

2 ليمون

3 ملاعق خل أبيض

ملعقة كمون

نصف ملعقة ملح ناعم

نصف ملعقة فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة الرنجة

اخلي الرنجة من الشوك ونظيفها جيداً، وقطيعها قطع صغيرة، ونقوم بعصر الليمون عليها بعد التقطيع.

قطي الفلفل وضيفي البصل المقطع إلى الرنجة المخلية، ويترك لمدة عشر دقائق في إناء ويترك ليتجانس الخليط.

ضيفي الطحينة والتوابل والخل على الرنجة ونقوم بالتقليب الجيد حتى تمتزج كل المكونات وتتجانس.

قدمي الرنجة مع الخبز الطازج