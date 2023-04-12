مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

يعد الكحك من المعجنات والمخبوزات الأساسية خلال عيد الفطر، وتفضل العديد من السيدات تحضير وخبز الكحك في المنزل .

وإليكم طرق بسيطة واقتصادية لتحضير كحك العديد.

مقادير الكحك

كيلو دقيق

3 كوب سمن

سمسم

سكر بودرة

ذرة

ملح

ثلاثة أرباع كوب لبن دافىء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة رائحة كحك

طريقة تحضير الكحك

اخلطي الدقيق مع الملح والسكر البوردة والخميرة ورائحة الكحك.

سيحي السمن وضفيه للدقيق مع اللبن والماء وتقليب المكونات.

قطعي العجينة لشكل كرات ونقشها.

رصي الكحك فى صوانى وتركه لمدة ساعة ليتخمر.

إدخاله الفرن حتى النضج وبعد أن يبرد رشه بالسكر البودرة وتقديمه.