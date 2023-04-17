استطلاع للرأي: نصف مواطني روسيا لا يشربون القهوة علي الإطلاق

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، إن نصف الروس تقريبًا لا يشربون القهوة على الإطلاق، بينما يتناولها 6٪ أكثر من خمس مرات في اليوم.

وبحسب البيانات الواردة من المنظمات الروسية المعنية، قال 46٪ من المستطلعين، إنهم لا يشربون القهوة.

وأكد 35٪ من المستجيبين أنهم لا يشربون القهوة أكثر من مرتين في اليوم، و 13٪ يشربون القهوة حتى 5 مرات في اليوم، بينما أكد 6٪، أنهم يشربون القهوة أكثر من 5 مرات في اليوم.

ويشرب 48% من المستطلعين القهوة لمذاقها الجيد، ويقول 22% إنها تساعدهم على الاستيقاظ في الصباح. بينما يعتقد 17% أن شرب القهوة عادة.

ويرى 5٪ من المستطلعين، أنهم يشربون الكثير من القهوة لأنهم يشاركون باستمرار في اجتماعات العمل. ويعتقد 4٪ من الناس أن شرب القهوة مفيد للصحة، والبعض الآخر يري أنها يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.