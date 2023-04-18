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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

الرئيس السيسي يترأس
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول، مؤكدًا على أن ما يجري في السودان هو شأن داخلي.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمه له على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول، كاشفًا أن هناك جهود مصرية من أجل من أجل الحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان.

وطالب الرئيس السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأطراف السودانية الجلوس على مائدة الحوار والمفاوضات لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدا على أن مصر على اتصال دائم مع الجيش السوداني وقوات التدخل السريع من أجل حقن دماء السودانيين.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

القوات المصرية في السودان

وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هناك اتصالات قد تمت من أجل التأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية في السودان، موضحًا أن القوات المصرية الموجودة في السودان كانت بغرض التدريب العسكري المشترك، وليس لدعم طرف على حساب طرف.

القوات المسلحة

وقد أصدرت القوات المسلحة بيانًا يوم السبت الماضي أوضحت فيه أنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأشارت القوات المسلحة في بيانها أن تواجد القوات المصرية في السودان كان لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان.

وأشارت القوات المسلحة في بيانها أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأهابت القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

الخارجية المصرية

وقد أصدرت الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه: "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على أثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن".

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