حزب حماة الوطن يشيد بموقف مصر من الأزمة السودانية.. ويدعو كافة الأطراف للحوار

أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بموقف مصر من الأزمة القائمة في السودان وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الحزب إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خارطة طريق لتجاوز الأزمة الراهنة في دولة السودان الشقيق، لاسيما التأكيد على أهمية جلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات وإعلاء المصلحة العليا للدولة.

وتابع:" ما كشفه الرئيس بشأن وجود القوات المسلحة المصرية في السودان لغرض التدريبات فقط، وليس لدعم طرف على حساب الآخر، إنما يؤكد حياد مصر، وحرصها على عدم التدخل في شئون الدول".

وأكمل:" إعلان الرئيس استعداد مصر للوساطة في تجاوز الأزمة دعوة جادة هدفها الحرص على استقرار السودان ووحدة أبناء شعبه"..

وأيد حزب حماة الوطن دعوة الرئيس للأطراف السودانية لحقن الدماء والاحتكام للمفاوضات وإعلاء المصلحة العليا للوطن، مختتما:" حفظ الله السودان الشقيق من كل مكروه وسوء".