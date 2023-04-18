اليوم.. إفطار الأسرة المصرية السيناوية على ساحل البحر في العريش

تشهد مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء 27 رمضان 2023م، إفطار الأسرة المصرية السيناوية، على ساحل البحر، في أكبر تجمع للعائلات والقبائل، وذلك بتخصيص 30 منطقة، تمتد لمسافة 5 كيلو مترات، و700 متر، حيث تسع كل منطقة نحو 500 فرد.

وقد تم الانتهاء من التجهيزات لإقامة إفطار الأسرة المصرية السيناوية، برعاية محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء، ورجال الأعمال، والأحزاب السياسية، والجمعيات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، وشباب المجتمع السيناوي.

ويعد هذا الإفطار ضمن فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء بعد دحر الإرهاب من سيناء، وبدء التعمير والبناء.

وتقرر تجهيز عدد من الباصات؛ لنقل المواطنين من منطقة أبي صقل، ومنطقة مسجد النصر، ومنطقة ميدان الرفاعي، ومنطقة السمران، ومنطقة المساعيد، على أن يكون التحرك بداية من الساعة الثالثة عصرًا.