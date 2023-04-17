محافظ شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم احتفالا بليلة القدر

نظمت محافظة شمال سيناء، حفل تكريم للفائزين في مسابقة القران الكريم، خلال احتفال المحافظة بليلة القدر، في المدينة الشبابية بالعريش، بخضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، و الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والفائزين وأسرهم.

وقدم المحافظ، التحية للفائزين في المسابقة، لافتًا إلي أن أضلاع مثلث إنجاح المسابقة هو المتسابق وأسرته ومحفظه، مطالبًا الأسر بالاهتمام بتحفيظ أبنائهم القران الكريم منذ الصغر.

١٠٠ ألف جنية:



ووجه المحافظ التحية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على مساهمة وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه للمسابقة، بجانب مساهمة المحافظة بمبلغ 100 ألف جنيه أخري لتبلغ جوائز المسابقة ٢٠٠ ألف جنيه.

وأكد المحافظ، علي تكريم 61 فائزًا في المستوى الأول للمرحلة الابتدائية في حفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم، 28 فائزًا في المستوى الثاني للمرحلة الإعدادية في حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، 50 فائزًا في المستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعية في حفظ نصف القرآن الكريم، 63 فائزًا في المستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا "أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم" وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

من جانبه قال الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام المديرية، إن عدد المتقدمين للمسابقة المحلية على مستوى الإدارات الفرعية بلغ 612 في المستويات الأربعة للمسابقة، حيث تم عقد التصفية لهم بالإدارات الفرعية، اذ اسفرت النتيجة عن تصعيد ٣١٩ فائزا من بينهم.

وأضاف مرزوق، أنه تم عقد التصفية النهائية بمقر مديرية اوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش، حيث اسفرت النتيجة النهائية للمسابقة عن فوز عدد ٢٠٢متسابقًا بجوائز المسابقة.

وأشار مرزوق، إلي أن المسابقة جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء في خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

ولفت مرزوق، إلي أن المسابقة جرت امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز ٢٠٠ ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

وأوضح مرزوق، أن المسابقة على أربع مستويات، وهي المستوى الأول للمرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثاني للمرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم)، إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.

وقد تخلل الحفل فيديو توضيحي لإنجازات وأنشطة مديرية الأوقاف بشمال سيناء، بجانب عدد من الفقرات الفنية الدينية والابتهالات الدينية والقصائد الوطنية.

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