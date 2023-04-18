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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تحرر محضرا ضد مواقع مشبوهة تتهم الوزارة بالحصول على بيانات المواطنين

صدى البلد

حذرت وزارة الأوقاف من ظهور بعض المواقع المشبوهة تدعي قيام وزارة الأوقاف بتقديم دعم مالي للمحتاجين وتطلب منهم تسجيل بياناتهم للحصول على الدعم المالي، مما يعرض بياناتهم للسرقة. 


وقالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها، إن هذه المواقع لا تتبع وزارة الأوقاف نهائيًا، وتحذر من الوقوع ضحية لهؤلاء. 
 

و أوضحت الأوقاف أنه يجري حاليا تحرير محضر ضد هذه الصفحات والمواقع المشبوهة لحجبها وتوقيع العقوبة اللازمة ضد منشئيها حتى لا يقع الناس ضحية لها.

الأوقاف تصحح مفهوما خاطئا حول تكبيرات العيد 

من ناحية أخرى قالت وزارة الأوقاف ، إن التكبير سنة في العيدين ، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ. 

وقيل : يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر ، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة،  ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك.

واضافت الأوقاف، أنه فيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد فإننا نؤكد بأنه لا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد ، دون التقيد بوقت محدد ، ففي الأمر سعة ومتسع .

الأوقاف وزارة الأوقاف تكبيرات العيد

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