شاهد.. ناشط بيئي يتسبب في فوضى عارمة بمباراة عالَم للبلياردو ببريطانيا

تسبب ناشط بيئي في حالة فوضى عارمة نتج عنها تأجيل مباراة بطولة عالم للعبة البلياردو “السنوكر” التي يتابعها ملايين من مقاطعة يوركشاير، جنوب شرق بريطانيا.

وفقا لما ذكرته عدة مواقع إعلامية عالمية، منها “فوكس نيوز” و“الديلي ميل”، اليوم الثلاثاء، قام أحد محتجي حركة Just Stop Oil - التي تهاجم استخدام الوقود الأحفوري - بالقفز على طاولة البلياردو وإلقاء اللون البرتقالي عليها.

على الفور، انزعج المشجعون بسبب ما فعله المحتج وصرخوا “أخرجوه”، لكن ما فعله تسبب في تأجيل المبارة بين مارك ألين وفان تشنجى ليوم آخر لم يعلن عنه.

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وألقى المحتج إدريد ويتينجهام، وهو طالب السياسة والفلسفة والاقتصاد البالغ من العمر 25 عاما بجامعة إكستر ، الطلاء البرتقالي على طاولة السنوكر خلال بطولة العالم.

وقال بطل العالم السابق ستيفن هندري، تعليقا على ما حدث لشبكة “بي بي سي”: ``لم أر ذلك من قبل في مبارة سنوكر، هذا أمر مخيف".

من جانبها، قالت شرطة جنوب يوركشاير إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما وامرأة تبلغ من العمر 52 عاما اعتقلا للاشتباه في حدوث أضرار جنائية، وهما رهن الاحتجاز عند الشرطة.

وتعد هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أيام التي يتم فيها تعطيل حدث رياضي دولي كبير بعد اعتقال 118 شخصا في Aintree يوم السبت، أثناء محاولتهم تسلق السياج المحيط في سباق الخيول المرموق في بريطانيا Grand National.