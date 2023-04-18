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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص في هجوم بالقدس الشرقية

إصابة إسرائيليين
إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص في هجوم في القدس الشرقية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص في هجوم بالقدس الشرقية.

ووفقا للتقرير، أصيب رجلان في إطلاق نار استهدف سيارتهما صباح اليوم الثلاثاء في القدس الشرقية المحتلة، لكن حياتهما ليست في خطر، وفقا لما أفادت به خدمات الإسعاف الإسرائيلية فيما تشتبه الشرطة بـ"اعتداء إرهابي".

وذكرت منظمة نجمة داود الحمراء أن الرجلين واصلا قيادة سيارتهما بعد إصابتهما في الهجوم الذي وقع في الساعة 7,10 صباحا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وأبلغا الشرطة بالأمر قبل أن تتكفل بهما فرق الإسعاف.

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