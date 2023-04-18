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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مرتقب بين روسيا والأمم المتحدة لمناقشة أزمة الغذاء

صدى البلد

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم، إن وزير الخارجية الروسي لافروف سيناقش قضية "تجارة الغذاء" مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلال حضوره اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا للخطة، سيرأس وزير الخارجية الروسي لافروف اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك في الفترة من 24 إلى 25 من الشهر الجاري. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال نيبينزيا لوسائل الإعلام خلال جلسة مجلس الأمن اليوم: "أعتقد أن لافروف سيناقش ذلك مع الأمين العام، كما سيجري لافروف محادثات مع غوتيريش."

وكتب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينجا في وقت سابق إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن روسيا ليس لديها اعتراض على تمديد اتفاقية الغذاء في البحر الأسود لمدة 60 يومًا حتى 18 مايو 2023.

وفي 22 يوليو 2022، وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة اتفاقية متعددة الأطراف في اسطنبول بشأن رفع القيود المفروضة على الصادرات الغذائية الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث تنص على أنه يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا عبر البحر الأسود.

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل سبتمبر من العام الماضي إلى أن الغرب يرسل معظم المواد الغذائية الأوكرانية إلى بلاده، وليس إلى الدول الأفريقية الفقيرة.

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