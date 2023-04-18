جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل لطلاب مدارس المرج | صور

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل ، أعلنتها اليوم ادارة المرج التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

و وفقا لـ جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي من 2 مايو 2023 وتستمر حتى 10 مايو 2023 .

كما أعلنت جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل أن امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 30 مايو 2023 وتستمر حتى 16 مايو 2023 .

وأكدت جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل ، أن امتحانات الصف الاول الاعدادي تبدأ من 6 مايو 2023 وتستمر حتى 10 مايو 2023 .

وأشارت جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل ، إلى أن امتحانات الصف الثاني الاعدادي تبدأ من 11 مايو 2023 وتستمر حتى 16 مايو 2023 .

تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

أعلنت إدارة المرج التعليمية تنبيهات عاجلة بالتزامن مع اعلان جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل ، أنه بالنسبة للمدارس التجريبي الرسمي والخاص يتم امتحان المستوى الرفيع للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي حسب ظروف كل مدرسة.

وأضافت إدارة المرج التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : أما بالنسبة للطلبة المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الاول ، فيتم امتحانهم عقب انتهاء اليوم مع الالتزام بمواعيد امتحان كل مادة.

توضيح عاجل بشأن امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا نية لـ تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا تراجع عن المواعيد التي تم إقرارها لـ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية .

وتتولى المديريات والادارات التعليمية والمدارس مسئولية اعلان جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة للمديريات التعليمية ، على أن تكون جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، مريحة لجميع الطلاب ، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، وتراعي ترك وقتٍ كافٍ لمراجعة كل مادة قبل الامتحان.

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل