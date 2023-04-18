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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: القبض على 28 أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود في واسط

صدى البلد

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 28 أجنبيًا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة واسط الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وأفادت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، ونتيجة للجهد الاستخباري المكثف، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على 28 متسللاً من جنسية أجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية عبر محافظة واسط الواقعة جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة تكثيف العمل الاستخباري الدقيق وعدم الاستجابة لأي ضغوطات والتصدي للإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، مشددًا على أهمية تشديد كافة الإجراءات الأمنية لحماية الحدود والمنافذ الحدودية في البلاد.

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