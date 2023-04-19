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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ليلة القدر.. أوكرانية ونجلها يعلنان إسلامهما داخل مسجد بالمنوفية |فيديو وصور

أوكرانية ونجلها يعلنان
أوكرانية ونجلها يعلنان إسلامهما في المنوفية

فوجئ المُصلون بمسجد الهادي بمدينة السادات في محافظة المنوفية بسيدة تحمل الجنسية الأوكرانية ونجلها يعلنان إسلامهما وينطقان الشهادتين داخل المسجد عقب أداء صلاة التراويح في ليلة الـ 27 من شهر رمضان “ليلة القدر”.

وسادت حالة من الفرحة والتهليل والتكبير بين المُصلين عقب إعلان السيدة إسلامها ونجلها ونطق الشهادتين داخل المسجد.

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فيما أكد مصدر بمديرية الأوقاف، أن إعلان السيدة إسلامها يقتضي ذهابها إلى المسجد الأزهر لإنهاء الإجراءات لإشهار إسلامها.

وأضاف أن ما حدث مجرد إعلان دخولها الإسلام وسط حالة من الفرحة بين المُصلين الذين دعوا لهما بالثبات.

أوكرانية ونجلها يعلنوا إسلامهم في المنوفية
أوكرانية ونجلها يعلنوا إسلامهم في المنوفية
أوكرانية ونجلها يعلنوا إسلامهم في المنوفية
أوكرانية ونجلها يعلنوا إسلامهم في المنوفية
أوكرانية ونجلها يعلنوا إسلامهم في المنوفية
أوكرانية ونجلها يعلنوا إسلامهم في المنوفية
المنوفية محافظة المنوفية الأوقاف مدينة السادات اعلان الإسلام الأزهر

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