أردوغان: مستعدون لدعم الاستقرار والسلام في السودان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد تركيا لتقديم كل ما هو ضروري لدعم السلام والاستقرار في السودان، داعيًا السودانيين لبناء المستقبل معًا.

وحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، قال أردوغان: "نأمل بأن الشعب السوداني سيواصل بناء مستقبل بلاده معًا، ويترك الخلافات جانبًا".

وأضاف: "نتابع التطورات في السودان بقلق"، مشيرًا إلي أنه يعتزم "لقاء كلا الطرفين السودانيين".

وأكد الرئيس التركي استعداد تركيا لتقديم كل الوسائل لدعم السلام والاستقرار في السودان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن الموقف العام مستقر عدا مناوشات في محيط القيادة العامة والمطار.

وقالت: “بدأنا المرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم”.

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة، مشيرة إلى أن مناوشاتها في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم مستمرة.

وأوضحت أن قوات الجيش السوداني، أجبرت قوات الدعم السريع على الانسحاب من مطار مروي.

وقالت: “تصدينا لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض”.