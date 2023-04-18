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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن الوضع في السودان

السعودية والسودان
السعودية والسودان

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه من المهم وقف التصعيد في السودان والعودة للاتفاق الإطاري، وفق ما ذكرت قناة “العربية” السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن الموقف العام مستقر عدا مناوشات في محيط القيادة العامة والمطار.

وقالت: “بدأنا المرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم”.

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة، مشيرة إلى أن مناوشاتها في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم مستمرة.

الجيش السوداني يعلن استقرار الموقف العام في البلاد

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة

وأوضحت أن قوات الجيش السوداني، أجبرت قوات الدعم السريع على الانسحاب من مطار مروي.

وقالت: “تصدينا لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض”.

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي السودان السعودية

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