بيان عاجل من السعودية بشأن الوضع في السودان

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه من المهم وقف التصعيد في السودان والعودة للاتفاق الإطاري، وفق ما ذكرت قناة “العربية” السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن الموقف العام مستقر عدا مناوشات في محيط القيادة العامة والمطار.

وقالت: “بدأنا المرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم”.

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة، مشيرة إلى أن مناوشاتها في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم مستمرة.

وأوضحت أن قوات الجيش السوداني، أجبرت قوات الدعم السريع على الانسحاب من مطار مروي.

وقالت: “تصدينا لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض”.