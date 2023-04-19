إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة 5 أشخاص، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



أسفر الحادث عن إصابة كل من « إبراهيم عوض فوزى، 5 سنوات، جبريل إبراهيم جبريل، 16 سنة، رجب فوزي محمد 27 سنة، زكريا فرج محمود، 50 سنة، عوض فوزي محمد 16 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى المستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقى العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.