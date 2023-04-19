وزارة الصحة السودانية: انهيار القطاع بالخرطوم

قالت وزارة الصحة السودانية اليوم، إن ولاية الخرطوم تواجه انهيارا كاملا في القطاع الصحي، حيث توقف العمل في 16 مستشفى.

وقد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إنه وفقًا للمعلومات التي بحوزة منظمة الصحة العالمية، فقد تعرضت بعض المؤسسات الطبية المحلية في السودان للنهب واستخدم بعضها لأغراض عسكرية.

وأضاف، أنه وفقًا لتقارير من مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية، تسبب الصراع في السودان في مقتل 270 شخصًا على الأقل وإصابة 2600 إصابة.

وأصدرت الأمم المتحدة في وقت سابق بيانات تفيد بأن 185 شخصا قتلوا وأصيب 1800 آخرون. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، "أن المنظمة تدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب عدم استهداف المنشآت الطبية والعاملين الصحيين، خاصة في وضع مثل هذا حيث يحتاج آلاف المدنيين إلى الإسعافات الأولية.