نادين السلعاوي: شخصية الأهلي وراء الفوز بكأس مصر

أكدت نادين السلعاوي، لاعبة فريق السلة سيدات بالنادي الأهلي إن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر دافع ‏قوي للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، خاصة أن الفريق يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل البطولات التي يشارك بها.‏

وأوضحت نادين أن الجهاز الفني بقيادة طارق خيري حريص دائمًا على تحفيز اللاعبات لحسم جميع البطولات، وتعامل مع بطولة كأس مصر على أنها خطوة مهمة في الموسم، إلى أن تحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وألمحت إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد، فضلًا عن روح العائلة الواحدة التي ساعدت على الوصول إلى مستوى مميز من الجاهزية البدنية والفنية، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال نتائج الفريق.

وأهدت نادين بطولة كأس مصر إلى جماهير النادي الأهلي، التي تحرص دائمًا على دعم ومساندة الفريق.