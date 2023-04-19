شحنات الهواتف الذكية تواصل مسلسل الانخفاض بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

شهد سوق الهواتف الذكية انخفاضًا كبيرا وصل إلى 12٪ في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك نظرا لانخفاض الطلب على الهواتف الذكية الجديدة لأسباب منها التضخم الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفقًا لتقرير Canalys فإن الانخفاض الذي شهده الربع الأول من العام الحالي يعد استمرارا لمسلسل الانخفاض في شحنات الهواتف الذكية العالمية، حيث يمثل الربع الخامس على التوالي من التراجع.

واستعادت شركة سامسونج المركز الأول من شركة آبل بسبب انخفاض الاهتمام بسلسلة هواتف iPhone 14 Pro ، كما خسرت شاومي بنسبة 2٪ مقارنة بالعام الماضي، لكنها تمكنت من البقاء في المركز الثالث، مع حصة سوقية تبلغ 11٪.

ويلعب كلا من التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية دورًا كبيرا في هذا التراجع، ويقول أحد المحللين أن الانخفاض كان ضمن التوقعات، حيث أنه على الرغم من تحسن ظروف الاقتصاد الكلي قليلاً ، واستثمار الشركات أكثر في العروض الترويجية والأنشطة التسويقية إلا أن الطلب الاستهلاكي ظل بطيئًا ، لا سيما في القطاع منخفض التكلفة بسبب ارتفاع التضخم.

وأدى استمرار ضعف الطلب إلى قيام الشركات المصنعة بتقليل أحجام الإنتاج ، حيث يتطلعون إلى تصفية المخزون الحالي، وقد أثر ذلك سلبًا على سلسلة توريد المكونات على المدى الطويل.