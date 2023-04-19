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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الزمالك.. و3 تذاكر أوروبية تقرب إمام عاشور من الأهلي

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية، كالتالي:

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عقوبته وغيابه عن الأهلي

فجّر أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية بشأن عقوبته وغيابه عن الفريق في المباريات القادمة.

بعد العيد.. 3 تذاكر أوروبية تحسم صفقات نارية لـ الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيسافر إلى 3 دول أوروبية بعد العيد لحسم إمكانية ضم صفقات سوبر للقلعة الحمراء.

بيان عاجل من سموحة بشأن شكوى الأهلي في اتحاد الكرة لمشاركة كهربا

أصدر نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، بيانا عاجلا، بشأن تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة ضد الأهلي لمشاركة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الدوري.

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

علّق رضا عبد العال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على أداء مروان عطية، لاعب الفريق الأول للقلعة الحمراء مع الفريق الأحمر منذ انضمامه في يناير.

رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الزمالك : الصفقات مضروبة

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية أن الزمالك لم يتأثر برحل المغربي أشرف بن شرقي الذي رحل عن الأبيض بنهاية الموسم الماضي إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام نجم سموحة إلى الأهلي نهائيًا

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مجلس الإدارة حاليًا يضم 4 أعضاء فقط، بعد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا، حيث تم استبعاد عمر الغنيمي من منصب نائب الرئيس، كما قامت اللجنة الأولمبية بإيقاف عضوين من المجلس.

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن شكوى سموحة للأهلي بسبب كهربا

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن خطاب النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وشكوى النادي الأهلي بسبب مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا في لقاء الفريقين مساء الاثنين في بطولة الدوري، أصبح و(كأنه لم يكن) وهو خطأ من أحد إداريي النادي.

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