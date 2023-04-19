أخبار الرياضة| رضا عبد العال يفتح النار على إدارة الزمالك.. و3 تذاكر أوروبية تقرب إمام عاشور من الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية، كالتالي:

فجّر أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية بشأن عقوبته وغيابه عن الفريق في المباريات القادمة.

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيسافر إلى 3 دول أوروبية بعد العيد لحسم إمكانية ضم صفقات سوبر للقلعة الحمراء.

أصدر نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، بيانا عاجلا، بشأن تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة ضد الأهلي لمشاركة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الدوري.

علّق رضا عبد العال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على أداء مروان عطية، لاعب الفريق الأول للقلعة الحمراء مع الفريق الأحمر منذ انضمامه في يناير.

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية أن الزمالك لم يتأثر برحل المغربي أشرف بن شرقي الذي رحل عن الأبيض بنهاية الموسم الماضي إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مجلس الإدارة حاليًا يضم 4 أعضاء فقط، بعد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا، حيث تم استبعاد عمر الغنيمي من منصب نائب الرئيس، كما قامت اللجنة الأولمبية بإيقاف عضوين من المجلس.

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن خطاب النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وشكوى النادي الأهلي بسبب مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا في لقاء الفريقين مساء الاثنين في بطولة الدوري، أصبح و(كأنه لم يكن) وهو خطأ من أحد إداريي النادي.