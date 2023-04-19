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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عقوبته وغيابه عن الأهلي

كهربا
كهربا

فجّر أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية بشأن عقوبته وغيابه عن الفريق في المباريات القادمة.

وكتب محامي كهربا في تصريحات عبر صفحته الرسمية قائلًا: “طبقاً للمادة ٦٧ فقرات أ / ب / ج من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعدل في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١، ( تقديم التظلم يتم إيقاف العقوبة )”.

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وأضاف: “وأيضاً اللائحة تنص علي :- أن تنتخب الجمعية العمومية رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان القضائية ، بناء علي أقتراح من مجلس الإدارة”.

بيان عاجل من سموحة 

أصدر نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، بيانًا عاجلاً، بشأن تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة ضد الأهلي لمشاركة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الدوري.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز الأهلي على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تسجيل كهربا لهدف.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر صفحته على فيس بوك قائلاً: “تنويه هام، سموحة لم ولن يشكو النادي الأهلي بخصوص مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في مباراته أمام سموحة، وما تم تداوله أو إرساله إلى اتحاد الكرة، هو خطاب حدث نتيجة سوء فهم، و سموحة تدارك ذلك فورًا، مؤكدًا على احترامه لجميع الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي”.

كهربا أشرف عبد العزيز الأهلى النادي الأهلي سموحة

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