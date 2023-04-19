بيان عاجل من سموحة بشأن شكوى الأهلي في اتحاد الكرة لمشاركة كهربا

أصدر نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، بيانا عاجلا، بشأن تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة ضد الأهلي لمشاركة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الدوري.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز الأهلي على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تسجيل كهربا لهدف.

بيان عاجل من سموحة

وكتب الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر صفحته على فيس بوك قائلاً: “تنويه هام، سموحة لم ولن يشكو النادي الأهلي بخصوص مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في مباراته أمام سموحة، وما تم تداوله أو إرساله إلى اتحاد الكرة، هو خطاب حدث نتيجة سوء فهم، و سموحة تدارك ذلك فورًا، مؤكدًا على احترامه لجميع الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي”.