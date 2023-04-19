بعد العيد.. 3 تذاكر أوروبية تحسم صفقات نارية لـ الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيسافر إلى 3 دول أوروبية بعد العيد لحسم إمكانية ضم صفقات سوبر للقلعة الحمراء.

وقال إسلام صادق في تصريحات عبر برنامجه “البريمو”: “قلنا من قبل أن إمام عاشور وقع للنادي الأهلي، والدنيا اتقلبت”.

وأضاف: “أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لديه جولة أوروبية خلال الفترة المقبلة بعد إجازة العيد، حيث حجز 3 تذاكر في 3 دول مختلفة”.

صفقات نارية للنادي الأهلي

وأكمل: “أمير توفيق حاجز تذاكر في فرنسا والدنمارك والثالثة هي تركيا، خلينا نشوف هيعمل ايه خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “هناك ترشيحات لضم مصطفى محمد إلى الأهلي من جانب لجنة التخطيط، وهناك مفاوضات مع أكثر من مهاجم إفريقي في تركيا، بينما في الدنمارك هو لاعب واحد وانتم عارفينه وخلينا نشوف الفترة المقبلة إيه اللي هيحصل”.