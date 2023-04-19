عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد العيد.. 3 تذاكر أوروبية تحسم صفقات نارية لـ الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيسافر إلى 3 دول أوروبية بعد العيد لحسم إمكانية ضم صفقات سوبر للقلعة الحمراء.

وقال إسلام صادق في تصريحات عبر برنامجه “البريمو”: “قلنا من قبل أن إمام عاشور وقع للنادي الأهلي، والدنيا اتقلبت”.

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام نجم سموحة إلى الأهلي نهائيًا

بيان عاجل من سموحة بشأن شكوى الأهلي في اتحاد الكرة لمشاركة كهربا

برزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع الـBAL برعاية NBA بمشاركة الأهلي

وأضاف: “أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لديه جولة أوروبية خلال الفترة المقبلة بعد إجازة العيد، حيث حجز 3 تذاكر في 3 دول مختلفة”.

صفقات نارية للنادي الأهلي

وأكمل: “أمير توفيق حاجز تذاكر في فرنسا والدنمارك والثالثة هي تركيا، خلينا نشوف هيعمل ايه خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “هناك ترشيحات لضم مصطفى محمد إلى الأهلي من جانب لجنة التخطيط، وهناك مفاوضات مع أكثر من مهاجم إفريقي في تركيا، بينما في الدنمارك هو لاعب واحد وانتم عارفينه وخلينا نشوف الفترة المقبلة إيه اللي هيحصل”.

الأهلى امير توفيق إسلام صادق امام عاشور مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

بيان عاجل من سموحة بشأن شكوى الأهلي في اتحاد الكرة لمشاركة كهربا

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

ترشيحاتنا

مجلس الإفتاء الأسترالي: السبت أول أيام عيد الفطر

580 ألف دولار دخل العائلة السنوي..ماذا جاء في الإعلان الضريبي لـ بايدن؟

بعد العيد.. 3 تذاكر أوروبية تحسم صفقات نارية لـ الأهلي

ظهور دوامة غامضة في السماء بعد إطلاق صاروخ إيلون ماسك بأمريكا|شاهد

19200 للجنيه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دعاء المعجزات.. 10 كلمات رددها بيقين وسترى العجب فى حياتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكنش معايا إلا 200 جنيه بعد الانفصال.. صور تكشف عن طليق رضوى الشربيني|شاهد

أبو أولادي ومحدش له دعوة.. صور جمعت بين زينة وأحمد عز غير منتشرة|شاهد

هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

أهالي شمال سيناء يعلنون انتصارهم على الإرهاب في حفل إفطار الأسرة السيناوية بالعريش

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ