وقعت شركة برزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيري عقد شراكة مع الـ BAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعه النيل الBALـ دوري كره السلة الأفريقي و المزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.
وتقام بطولة أبطال أفريقيا في الفترة من 26 إبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل بمشاركة 6 فرق أفريقية ويمثل مصر فيها النادي الأهلي.
برزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع الـBAL برعاية NBA بمشاركة الأهلي
وقعت شركة برزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيري عقد شراكة مع الـ BAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعه النيل الBALـ دوري كره السلة الأفريقي و المزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.