تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
حملة مسائية مكبرة بمرسى علم لرفع الإشغالات وضبط الأسواق

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة مرسى علم حملة مسائية موسعة نفذتها الإدارات المختصة بالوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الرامية إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدي على حرم الطريق، وضبط الأسواق والأسعار، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وانضباط الحركة داخل المدينة.

وبمشاركة مفتشي التموين والإدارة الصحية وشركتي الكهرباء ومياه الشرب، خرجت حملة موسعة استهدفت المرور على المحلات والمخابز والمطاعم والكافتيريات لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وكلف اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، إدارة المتابعة بتنفيذ الحملة، موجّهًا بضرورة التأكد من الالتزام بإعلان الأسعار وجودة وصلاحية المنتجات، ومراجعة أصول التخزين والحفظ وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى فحص توصيلات المياه والكهرباء وخزانات المياه، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو إشغالات تعيق الحركة العامة.

وأكد رئيس المدينة خلال الحملة أن شوارع مرسى علم ملكية عامة، ولا يجوز بأي حال التعدي على الأرصفة أو حرم الطريق، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحال والمنشآت بسرعة إزالة الإشغالات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الشارع وتحسين مستوى الخدمات.

ووجّه خليل مفتشي الصحة والتموين بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والالتزام بإعلان الأسعار وجودة المنتجات، والتأكد من نظافة أماكن التخزين والثلاجات والأدوات المستخدمة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين أو منظومة الانضباط داخل المدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الوحدة المحلية تواصل حملاتها المكثفة بصفة مستمرة، بهدف ردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة مرسى علم.

