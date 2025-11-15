حملة ليلية تضبط مخالفات بيئية في جنوب الغردقة

ضبطَ حي جنوب الغردقة مخالفات بيئية متفرقة خلال حملة ميدانية نُفِّذت فجر اليوم، استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الرقابة داخل نطاق الحي ورفع مستوى الانضباط بالخدمات المحلية.

وانطلقت الحملة في تمام الخامسة صباحًا بقيادة اللواء أحمد جبر رئيس الحي، وبرفقة فريق من قسم البيئة.

واستهدفت الحملة المنطقة الصناعية ومنطقة أبوعشرة، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط خمسة تروسيكلات مخالِفة، تحمل الأرقام:

٧٨٦٣١ ص ط ن – ٥٦٧٣ ه ب ف – ٢٦٧٨ ه ص ر – ٩٤١٨ ه ج د – ٢٥٤١ ط ر ع،

بالإضافة إلى عربة كارو تعمل خارج إطار القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ضبطت الحملة إدارة منشأة (مخزن فرز مخلفات) بدون ترخيص، ليتم تحرير مخالفة فورية وبدء الإجراءات القانونية تجاه القائمين على تشغيلها.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على أن الحملات المفاجئة ستتواصل على مدار اليوم، بهدف مواجهة أي تجاوزات والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري داخل مناطق الحي، مؤكدًا أن تكثيف المتابعة الميدانية يأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.