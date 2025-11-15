177رحلة دولية تصل الغردقة ومرسى علم اليوم وسط ارتفاع الإشغال السياحي

يشهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان اليوم السبت حركة وصول هي الأعلى خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الإشغال الفندقي في مدن البحر الأحمر، وفقًا لجداول الرحلات المعلنة.

وبحسب بيانات التشغيل، تستقبل المطاران ما يقرب من 35 ألف سائح من مختلف الجنسيات، يصلون على متن 177 رحلة طيران دولية قادمة من عدة مطارات أوروبية ودولية.

وفي هذا السياق، يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر 36 رحلة دولية تقل نحو 7 آلاف سائح، ضمن حركة وصول مكثفة تشهدها المدينة هذا الموسم. كما يستقبل المطار خلال الأسبوع الحالي 154 رحلة طيران قادمة من 12 دولة، أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب رحلات من دول أخرى.

أما مطار الغردقة الدولي، فيشهد اليوم السبت وحده وصول 141 رحلة دولية تقل نحو 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات، ما يعكس استمرار جاذبية الغردقة كواحدة من أهم المقاصد السياحية الشتوية على البحر الأحمر.

وتأتي هذه الأرقام في ظل زيادة الطلب الأوروبي على وجهات البحر الأحمر، وتوافر رحلات منتظمة من عدة أسواق سياحية كبرى خلال الموسم الشتوي الحالي.