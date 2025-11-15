إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا الغردقة

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا الغردقة.



كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى.



على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث بالقرب من مدخل سوما باى، وتبين إصابة كل من حسن سيد حسن 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد محمد 28 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، على جمال حجاج 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد عاشور محمد 56 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.