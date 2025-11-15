قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا الغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا الغردقة.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث بالقرب من مدخل سوما باى، وتبين إصابة كل من حسن سيد حسن 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد محمد 28 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، على جمال حجاج 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد عاشور محمد 56 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث. 

