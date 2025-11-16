قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»

الراجل محمد صبري
الراجل محمد صبري
علا محمد

أعرب المالي إسماعيل كوليبالي عن تأثّره الكبير بوفاة الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، مؤكدًا أنه كان بمثابة أخٍ وزميلٍ عزيز داخل الفريق.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن تصريحات تلفزيونية لكوليبالي تتعلق بوفاة محمد صبري.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك:
"صدمة كوليبالي، لاعب الزمالك السابق وكابتن منتخب مالي، في وفاة الكابتن محمد صبري، الذي قال إنه من أفضل المواهب التي لعب معها كرة القدم في حياته."

وأكد كوليبالي أن محمد صبري كان لاعبًا مميزًا ويمتلك إمكانات هائلة، ويُعدّ من أفضل اللاعبين الذين شاركهم اللعب خلال مسيرته الكروية. وأشار إلى أن كل ما قدّره الله خير، موضحًا أن خبر وفاة صبري أثّر فيه بشدة، ومعبّرًا عن تضامنه مع عائلته وزملائه وجماهير الزمالك.

وأضاف كوليبالي أن قلبه مع المصريين في هذا المصاب، مقدّمًا تعازيه لعائلة الراحل ولصديقه خالد الغندور، ومؤكدًا دعمه لهم في هذه اللحظات العصيبة. ووصف صبري بأنه لاعب مميز يمتلك رصيدًا كبيرًا من الإنجازات وإسهامًا واضحًا داخل الملعب وخارجه، مشيرًا إلى أن ما يمر به المصريون من ألم يعكس روح المجتمع الرياضي الذي يجمعهم.

المالي إسماعيل كوليبالي كوليبالي وفاة محمد صبري محمد صبري الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

قانون الإيجار القديم

بداية من الشهر المقبل.. الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. كم تبقى على رجب وشعبان؟

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

محمد صبري نجم الزمالك الراحل

رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك

ترشيحاتنا

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد