«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»

أعرب المالي إسماعيل كوليبالي عن تأثّره الكبير بوفاة الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، مؤكدًا أنه كان بمثابة أخٍ وزميلٍ عزيز داخل الفريق.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن تصريحات تلفزيونية لكوليبالي تتعلق بوفاة محمد صبري.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك:

"صدمة كوليبالي، لاعب الزمالك السابق وكابتن منتخب مالي، في وفاة الكابتن محمد صبري، الذي قال إنه من أفضل المواهب التي لعب معها كرة القدم في حياته."

وأكد كوليبالي أن محمد صبري كان لاعبًا مميزًا ويمتلك إمكانات هائلة، ويُعدّ من أفضل اللاعبين الذين شاركهم اللعب خلال مسيرته الكروية. وأشار إلى أن كل ما قدّره الله خير، موضحًا أن خبر وفاة صبري أثّر فيه بشدة، ومعبّرًا عن تضامنه مع عائلته وزملائه وجماهير الزمالك.

وأضاف كوليبالي أن قلبه مع المصريين في هذا المصاب، مقدّمًا تعازيه لعائلة الراحل ولصديقه خالد الغندور، ومؤكدًا دعمه لهم في هذه اللحظات العصيبة. ووصف صبري بأنه لاعب مميز يمتلك رصيدًا كبيرًا من الإنجازات وإسهامًا واضحًا داخل الملعب وخارجه، مشيرًا إلى أن ما يمر به المصريون من ألم يعكس روح المجتمع الرياضي الذي يجمعهم.