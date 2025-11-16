قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد صبري كان قيمة كبيرة داخل القلعة البيضاء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "دعاء الملايين لمحمد صبري سيكون شفيعًا له، وأشكر كل من حضر الجنازة، وشعرت بملحمة كبيرة في ليلة وداعه بوجود كل نجوم الزمالك والكرة المصرية".

وأضاف: "محمد صبري كان يعشق نادي الزمالك وساهم في زيادة شعبية القلعة البيضاء، ومجلس الإدارة لن يتأخر عن دعم أسرته على الإطلاق".

وأوضح: "سيظل محمد صبري في قلوبنا، وأنا على المستوى الشخصي أحبه للغاية".