أحزاب بفنزويلا تدعو إلى حملة عالمية ضد العداء العسكري الأمريكي

عبر الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم (PSUV) في بيانٍ له عن إدانته الشديدة لتصرفات واشنطن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

الانتشار العسكري في المياه القريبة من فنزويلا

تشمل تصرفات واشنطن الانتشار العسكري في المياه القريبة من فنزويلا، معتبرًا أنها تهدف إلى "إثارة أعمال عنف وزرع بذور الصراع في المنطقة".

علاوة على ذلك، حذّر الحزب من أن استراتيجية واشنطن تهدف إلى تحويل فنزويلا إلى "بوابة" لـ"هيمنة استعمارية علنية" جديدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كما انتقد الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي بشدة نوايا واشنطن، متهمًا البيت الأبيض بالسعي إلى "إغراق المنطقة بالموت والدمار والكراهية" وتوسيع نطاق ممارسات شبّهها بـ"الإبادة الوحشية" في قطاع غزة.

واستنكر الحزب بشكل خاص "التفجيرات غير المبررة" في مياه المنطقة، والتي نفذت بحجة مكافحة تهريب المخدرات.