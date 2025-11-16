تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها تقول لا للعنف الذي لا يجلب إلا المواجهات التي لا داعي لها.

رفض العنف

ذكرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم خلال فعالية في ولاية تاباسكو أن من لا يوافق على أمر ما يجب أن يحتج سلمياً، مؤكدة أنه لا ينبغي أبدًا استخدام العنف لإحداث التغيير.

وجاء تصريحها تعليقًا على تظاهرات جيل زد التي شهدتها عدة مناطق في المكسيك، بما في ذلك مكسيكو سيتي، حيث اندلعت مواجهات مع الشرطة.

وانتهت التظاهرة في مكسيكو سيتي بعد وقوع صدامات مع قوات الأمن، وبحلول ساعات بعد الظهر كانت الساحة الرئيسية أمام القصر الوطني قد خلت إلى حد كبير، مع بقاء عناصر الأمن فقط في المكان.