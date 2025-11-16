قالت وكالة تاس الروسية إن قوات الدفاع الجوي الروسية استطاعت تدمير 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

تدمير عدة آليات للقوات الأوكرانية قرب كوبانسك

كما ذكرت الوكالة أن الطائرات المسيّرة التابعة لـ«قوات الغرب» الروسية دمرت عدة آليات للقوات الأوكرانية قرب كوبانسك.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرق الطائرات المسيّرة من نوع FPV التابعة قوات الغرب تمكنت من إحراق عدة آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تحاول التقدم نحو مدينة كوبانسك، ونشرت الوزارة لقطات للحادث.



هجوم بطائرة مسيّرة على فولجوجراد الروسية

وقبل ذلك، تم الإعلان عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيّرة على فولجوجراد الروسية.

قال حاكم مقاطعة فولجوجراد، أندريه بوتشاروف، إن مباني سكنية في منطقتين من المدينة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث أضرار مادية.

أوضح بوتشاروف: «ليلة أمس، صدّت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجوماً مكثفاً للطائرات المسيّرة على أراضي مقاطعة فولجوجراد. وقد تعرضت مبانٍ سكنية لهجوم إرهابي من قبل النظام الكييفي الإجرامي».

وأضاف: «للأسف، هناك ثلاثة مصابين، وتقدّم الخدمات الطبية لهم كل المساعدة اللازمة، ولا يوجد خطر على حياتهم. كما باشرت فرق الإطفاء بسرعة إخماد الحريق في المبنى الواقع في شارع كروبوتكينا رقم 1».

وتجري خدمات الطوارئ والعمال البلديون عمليات تقييم الأضرار وإزالة مخلفات الحادث.



أوربان يعتقد أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي قريبا

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي في المستقبل القريب

ووفقًا لأوربان، يجب على الغرب، لتحقيق السلام، بناء موقف موحد، إذ لا يوجد حاليًا إجماع بين الدول الغربية بشأن القضية الأوكرانية.

أضاف أنه بينما يُروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبادرات السلام، تُؤيد أوروبا استمرار الحرب سعيًا للحصول على موقف تفاوضي أفضل.

في الوقت نفسه، يُشدد أوربان على أن أوروبا تتصرف بشكل غير عقلاني في دعم كييف، إذ لا تملك الأخيرة أي فرصة للفوز في الصراع مع روسيا.