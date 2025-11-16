قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»

خالد الغندور
خالد الغندور
علا محمد

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة بعد وفاة الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا من الدنيا".

وأعلن نادي الزمالك تغيير اسم بطولة الأكاديميات، من بطولة "حلمي زامورا"، إلى كأس محمد صبري تكريمًا له؛ وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه للنادي، وفي إطار حرص النادي على تكريم رموزه العظيمة والاحتفاء بأبنائه الذين قدموا الكثير للقلعة البيضاء.

وأكد نادي الزمالك - في بيان صدر أمس السبت - أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ النادي، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه، موجّهًا دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث؛ تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي.

الإعلامي خالد الغندور محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق الزمالك الراحل محمد صبري وفاة الراحل محمد صبري

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

