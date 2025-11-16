بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة بعد وفاة الراحل محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا من الدنيا".

وأعلن نادي الزمالك تغيير اسم بطولة الأكاديميات، من بطولة "حلمي زامورا"، إلى كأس محمد صبري تكريمًا له؛ وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه للنادي، وفي إطار حرص النادي على تكريم رموزه العظيمة والاحتفاء بأبنائه الذين قدموا الكثير للقلعة البيضاء.

وأكد نادي الزمالك - في بيان صدر أمس السبت - أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ النادي، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه، موجّهًا دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث؛ تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي.