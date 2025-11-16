نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته

أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن وفاة محمد صبري كانت صدمة للجميع، مشددًا على أن الراحل كان محبوبًا للغاية.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبري كان إنسانًا جميلًا ومتواضعًا، ولا أستطيع وصف مدى الحزن في قلبي بسبب وفاته، ويجب أن نهتم بأسرته بعد رحيله".

وأضاف: "هذا وقت التكاتف مع أسرة محمد صبري، ونادي الزمالك قيمة كبيرة لنا جميعًا، كما أن الشعب الكويتي يعشق نادي الزمالك".

وأوضح: "أتمنى أن نكون أسرة واحدة ويدًا واحدة، وأنا أعشق محمد صبري، وعلى الرغم من أنه كان نجمًا كبيرًا فإنه كان متواضعًا للغاية".