دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله

أكد آسر محمد صبري، نجل الراحل ونجم نادي الزمالك السابق، أن والده كان يعشق القلعة البيضاء، مشددًا على أنه السبب في حبه للنادي.

وقال آسر في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا، والمذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى أن أكون مثل والدي.. كنت أشاهد برنامجه على قناة الزمالك، وكان يعجبني حديثه ودفاعه عن القلعة البيضاء، وأنا أعشق نادي الزمالك".

كما أكد آدم محمد صبري، نجل الراحل الآخر، أن والدهم كان دائمًا يوصيهم بأن يكونوا يدًا واحدة ومترابطين، مشيرًا إلى أنها كانت وصيته الدائمة لهم.

وقال آدم في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا: "والدي كان يرفض دخولنا نادي الزمالك بالواسطة، وكان يعشق القلعة البيضاء. دائمًا كان يتحدث معنا عن ذكرياته مع النادي، وكان قلبه على الفريق".